Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтону не нужна «демократическая, независимая, суверенная и процветающая Украина», как говорил президент США Джо Байден. Он считает, что Соединенные Штаты хотят превратить Украину в свою колонию – «выжать из страны все ресурсы», а потом использовать ее «исключительно для ослабления России». Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

Политик указал, что у руководства США после госпереворота на Украине в 2014 году было восемь лет, чтобы превратить ее в демократическое, независимое и процветающее государство.

«Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили», – написал Володин, упомянув о закрытых неугодных СМИ, убийстве независимых журналистов и запрете политических партий. «Об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал», – заключил он.

Володин при этом подчеркнул, что ни одно из государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими – Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия и Югославия, не выиграло. Вместо этого эти страны «погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой», отметил он. Спикер Госдумы привел в пример Афганистан, где за 20 лет пребывания американских войск более 250 тысяч мирных людей погибли, «население обнищало».

Москва, Наталья Петрова

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