Меркель выразила солидарность с Украиной и призвала к диалогу с Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российскую спецоперацию по демилитаризации Украины. Она выразила поддержку Киеву, осудив действия Москвы. Меркель также заявила, что поддерживает право Украины на самооборону. Заявление прозвучало накануне вечером на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.

«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», – цитирует Меркель РИА «Новости».

Экс-канцлер выразила поддержку усилиям правительства ФРГ, Еврсоюза, США и партнеров по G7 и НАТО, направленным, как считает она, на завершение боевых действий. При этом, по ее словам, она не намерена консультировать членов кабинета министров или давать советы федеральному правительству.

По утверждению Меркель, спецоперация России стала «слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны», передает ТАСС.

В то же время бывший канцлер призвала западных лидеров продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на внешнеполитический курс Москвы, сообщает Reuters.

После начала военной операции на Украине Меркель и ряд других немецких политиков подверглись в ФРГ критике за политику в отношении России, в том числе за плотное сотрудничество в энергетической сфере.

Берлин, Наталья Петрова

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