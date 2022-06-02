Байден выступил за быстрое расширение НАТО

Президент США Джо Байден в ходе личной встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 2 июня, заявил ему, что поддержит быстрый процесс расширения альянса, – сообщает РИА Новости.

В заявлении, распространенном по итогам встречи американской администрацией, говорится: «Стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления в НАТО, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности».

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили подготовку к намеченному на конец июня саммиту Североатлантического альянса в Мадриде, вопросы укрепления оборонительного потенциала НАТО и «сдерживания России», а также широкий круг глобальных тем: от климатических изменений до безопасности в киберпространстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эти дни находится с визитом в Вашингтоне, где ранее днем у него состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Вашингтон, Иван Бабурин

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