Генсек НАТО переоценил сроки вступления Финляндии и Швеции в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бы слишком оптимистичен, когда прогнозировал сроки вступления в альянс Швеции и Финляндии. Он признал, что не учел позицию Турции.

Столтенберг отметил, что на том этапе у него не было данных о каких-либо сложностях, которые могут возникнуть при принятии в блок новых членов. «Но с тех пор мы услышали об озабоченностях Турции. И мы признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось», – сказал генсек перед заседанием министров обороны НАТО.

Столтенберг выразил надежду, что до саммита в Мадриде в конце июня членам альянса удастся достигнуть определенного прогресса в вопросе принятия Швеции и Финляндии. Он подчеркнул, что работа в этом направлении идет напряженная, однако новых сроков вступления так и не назвал.

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине поддержки этими странами Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией.

Вместе с тем, президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что Хельсинки не присоединится к альянсу, если проблемы Стокгольма с Турцией приведут к отсрочке членства в блоке Швеции.

Брюссель, Зоя Осколкова

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