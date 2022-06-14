Финляндия отказывается вступать в НАТО без Швеции

Хельсинки не присоединится к НАТО, если проблемы Стокгольма с Турцией приведут к отсрочке членства Швеции в Альянсе.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщают местные СМИ.

«Случай Швеции – это и наш случай. Это означает, что мы идем рука об руку», – сказал Ниинистё.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил СМИ, что для него стали неожиданностью возражения Турции против вступления его страны в НАТО: «Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство. Будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех. У Финляндии не больше проблем с терроризмом, чем у других стран НАТО, – вот почему иногда трудно понять мнение Турции».

На прошлой неделе, напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Турция на данный блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине поддержки этими странами Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией.

Хельсинки, Елена Васильева

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