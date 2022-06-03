Кадыров после встречи с Шойгу анонсировал ускорение спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о своей встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время нее глава Минобороны поставил новые задачи в рамках военной спецоперации на Украине, которые ускорят ее темп, написал руководитель ЧР в своем телеграм-канале. Встреча прошла в четверг, 2 июня.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – отметил Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что министр обороны попросил передать слова благодарности чеченским бойцам, участвующим в спецоперации. Кадыров поблагодарил Шойгу за высокую оценку работы спецподразделений. «Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – резюмировал руководитель ЧР.

Добавим, сегодня, 3 июня, об итогах 100 дней специальной военной операции высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достигнуты «определенные результаты». Спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей, добавил он.

«Операция имеет своей основной целью защиту людей в ДНР и ЛНР. В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты. От про-нацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты. Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Работа будет продолжаться до того момента, когда все цели СВО будут достигнуты. Каждый день ведения СВО добавляет новый опыт, и, конечно, он используется в ходе продолжения этой операции», – сказал Песков журналистам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР о помощи в отражении украинской агрессии. Целью спецоперации он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По его словам, Россия выступает за право народов Украины на самоопределение.

Москва, Наталья Петрова

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