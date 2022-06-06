СМИ: Названы возможные претенденты на пост премьер-министра Великобритании

Председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру Борису Джонсону, в связи с чем британская газета The Times опубликовала список претендентов на пост главы кабмина Соединенного королевства в случае отставки действующего премьера.

Как отмечает The Times, если Джонсон будет отстранен от должности премьера после голосования или же сам уйдет в отставку, последует борьба за лидерство среди консерваторов. По мнению газеты, претендентов на пост британского премьер-министра много, однако явного лидера среди них нет.

Среди кандидатов газета упоминает главу минфина страны Риши Сунака, главу минобороны Бена Уоллеса, министра образования Надима Захави. Также в списке фигурируют глава МВД Великобритании Прити Пател, глава МИД Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и парламентарий Стив Бэйкер.

Ранее 54 парламентария от Консервативной партии подали письмо о недоверии Джонсону, что стало достаточным для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.

Следует напомнить, что Борис Джонсон оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна, объявленного правительством Великобритании в связи с пандемией COVID-19.

Лондон, Иван Бабурин

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