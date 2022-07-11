Министр иностранных дел Лиз Трасс поборется за пост премьера Великобритании

Глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом она сообщила The Telegraph.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», – написала Трасс в статье для газеты.

На новой должности она пообедала сделать все для восстановления британской экономики и поражения России в конфликте на Украине. Также Трасс заявила, что будет снижать налоговое бремя.

Министр напомнила, что именно она помогла ужесточить санкции против России, введенные в ответ на спецоперацию на Украине. По мнению главы британского МИД, Лондон сейчас сталкивается с «огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая».

7 июля Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло после того, как несколько десятков министров подали в отставку в знак несогласия с политикой главы кабмина. Джонсон будет продолжать выполнять свои обязанности до назначения преемника.

Лондон, Зоя Осколкова

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