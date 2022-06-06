Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании

Председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди в понедельник, 6 июня, заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранил свой пост, – сообщают СМИ.
Борис Джонсон заручился поддержкой большинства консерваторов и сохранил посты лидера партии и премьера Британии. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии при необходимых 180, против высказались -148.
Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
Лондон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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