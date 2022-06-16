Советник Бориса Джонсона уволился из-за скандала с ковид-вечеринками

Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт решил уйти с должности из-за скандала с ковид-вечеринками. Об этом сообщает Telegraph.

Гейдт подал в отставку через день после заявления о том, что штраф за участие в вечеринке во время локдауна представляет собой, по всей вероятности, нарушение министерского кодекса. «С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», – сказал политик.

В конце мая Джонсон взял на себя ответственность за мероприятия, проведенные во время жестких ограничений по коронавирусу. Он заявил, что ненадолго приходил на вечеринки, чтобы выразить благодарность коллегам за вклад в борьбу с пандемией.

6 июня в Консервативной партии Великобритании прошло голосование по вотуму недоверия премьер-министру. В результате Джонсона поддержали 211 человек, 148 высказались о недоверии к нему.

Лондон, Зоя Осколкова

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