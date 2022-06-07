Джонсону грозит новое голосование о недоверии через полгода

Британский премьер-министр Борис Джонсон может вновь оказаться на грани потери поста в течение полугода, заявил глава комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд. За смещение главы кабмина проголосовали 148 депутатов-консерваторов, которые намерены добиться своего.

По правилам, повторное голосование о вотуме недоверия премьер-министру можно организовать через год. Но недовольные поведением Джонсона консерваторы намерены повторить процедуру в ближайшие полгода. Они планируют вынудить парламентский комитет 1922 изменить действующий порядок.

«Насколько я понимаю, именно этим сейчас занимается комитет 1922», – подтвердил Эллвуд в беседе с телеканалом Sky News.

Парламентарии готовы вновь засыпать комитет письмами о недоверии главе кабмина, добавил политик.

Накануне вечером Борис Джонсон сумел сохранить свой пост благодаря 211 голосам в свою пользу при необходимых 180. Голосование было инициировано Консервативной партией Великобритании, члены которой выразили недоверие однопартийцу в официальных письмах. Подовом стал «патигейт»: скандал из-за 12 вечеринок с участием премьер-министра во время ковидного локдауна и национального траура.

Лондон, Наталья Рязанова

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