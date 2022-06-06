Британский парламент назначил голосование о недоверии Джонсону

Голосование о вынесении вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону состоится в парламенте Великобритании вечером 6 июня. Поводом стали скандалы из-за вечеринок во время ковидного локдауна.

Голосование пройдет в период между 18:00 и 20:00 часами по местному времени, сообщает телеканал Sky News. Ожидается, что итоги объявят через час после закрытия голосования.

В парламенте подтвердили, что порядка 15% депутатов от Консервативной партии заявили о недоверии главе правительства. Голосование назначается, если 54 члена партии официально подали письма против премьер-министра. Точное число таких писем не называется.

Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринок с нарушениями антиковидных правил, которые получили название «патигейт». Полиция Лондона изучает информацию о 12 вечеринках на Даунинг-стрит. Некоторые состоялись весной 2020 года, в разгар локдауна, другие – в апреле 2021 года, когда страна находилась в трауре по принцу Филиппу.

Рейтинг главы британского кабмина заметно снизился. Джонсон принес извинения за нарушение локдауна и попытки скрыть проведение пирушек. Однако, однопартийцы с начала года продолжали составлять письма о недоверии премьер-министру.

Лондон, Наталья Рязанова

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