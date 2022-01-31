Британский премьер извинился за «ковидные вечеринки»

Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, выступая в парламенте в понедельник, 31 января, принес свои извинения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит, 10 во время «ковидных» ограничений, – сообщают СМИ.

Сообщается, что извинения Джонсона прозвучали после опубликования в понедельник, 31 января канцелярией британского премьера отчета по итогам внутренней проверки. Расследование провела старшая госслужащая Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, и правительству Британии следует рассмотреть уроки, извлеченные из этих нарушений, не дожидаясь завершения полицейского расследования.

Джонсон, выступая в парламенте, сказал: «Прежде всего я хочу сказать «простите». Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и за то, каким образом решали эту ситуацию».

Также Британский премьер заявил, что полностью согласен с общими выводами расследования, что понимает злость, которую люди чувствуют в связи с информацией о проведении собраний в период коронавирусных ограничений.

«Недостаточно просто извиниться, мы должны взглянуть на себя в зеркало и усвоить уроки», – сказал Джонсон во время своего выступления в парламенте Великобритании.

Сообщается, что старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей проверила 16 мероприятий, которые прошли в офисе премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 во время пандемии и в условиях строгого локдауна, и выявила ряд нарушений.

Следует отметить, что ВВС также отмечает, что в опубликованном докладе Грей упомянуто на три тайных вечеринки больше, чем было известно до сих пор. Ранее в офисе премьера некоторые из этих корпоративов называли рабочими мероприятиями. Также шли споры о допустимости отдельных вечеринок, поскольку Даунинг-стрит, 10 – это одновременно и жилье, и рабочее место премьера, а для домохозяйств и рабочих мест правила могли быть разными.

Полиция Лондона продолжает изучать информацию о 12 вечеринках на Даунинг-стрит, 10.

Лондон, Иван Бабурин

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