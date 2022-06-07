В России прогнозируют осенний губернаторопад

Предстоящей осенью в отставку могут уйти сразу пять глав российских регионов. Решение может быть принято по итогам майского рейтинга влияния губернаторов, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Самая высокая вероятность ухода у губернатора Хакасии Валентина Коновалова (85-е место в рейтинге), главы Коми Владимира Уйбы (84-е место), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (83), а также у глав Оренбургской области и Красноярского края Дениса Паслера (58) и Александра Усса (22).

Как отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов, у них есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке.

В исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций указывается, что проведение ротаций в губернаторском корпусе наиболее ожидаемо «в конце сентября – октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года». Однако его авторы допускают ротации и предстоящим летом «в случае очень значительных проблем в текущей деятельности глав регионов, резонансных антикоррупционных расследований или пакетных перестановок».

Напомним, последние масштабные губернаторские отставки состоялись 10 мая. Тогда главы сразу пяти регионов объявили о том, что досрочно покидают свои посты. В отставку, в частности, ушли губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Томской области Сергей Жвачкин, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также губернаторы Кировской и Рязанской областей Игорь Васильев и Николай Любимов.

В единый день голосования 11 сентября пройдут выборы глав 15 регионов. Из них 14 губернаторов будут избраны в ходе прямых выборов. Нового руководителя Адыгеи назначит региональный парламент.

Москва, Наталья Петрова

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