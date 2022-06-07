Ле Пен поддержала призыв Макрона не унижать Россию

Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен согласилась с позицией действующего главы государства Эммануэля Макрона, что не стоит унижать Россию. Политик удивилась недовольству президента Украины Владимира Зеленского после высказывания Макрона.

Напомним, французский лидер заявил, что Россию нельзя «унижать», чтобы продолжить дипломатическое сотрудничество, когда кризис на Украине разрешится. Зеленский возмутился этому высказыванию так бурно, что финский обозреватель Лаури Нурми заподозрил киевский режим в испуге. «Президент Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», – написал Нурми.

На вопрос, согласна ли Ле Пен с высказыванием бывшего оппонента по выборам, она ответила утвердительно.

«Да. И я не понимаю, почему президент Зеленский упрекает его в этом, ведь украинский президент сам говорил о том, что единственный выход – дипломатическое решение конфликта», – сказала политик в эфире радиостанции France Info.

Она одобрила стремление Макрона исправить ситуацию на Украине через дипломатический диалог.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина вышла из переговорного процесса с Россией. Он поставил условие для возобновления обсуждения: «отвоевание территорий» Украины, находящихся под контролем российских военных.

Париж, Наталья Рязанова

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