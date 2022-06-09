«Ситуация тяжелая»: в Киеве назвали цифры ежедневных потерь ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, украинские войска ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Глава Минобороны отметил, что российские войска продвигаются, несмотря на оказываемое ВСУ сопротивление.

Резников выразил недовольство темпами поставок вооружения со стороны Запада, но поблагодарил страны, которые помогают Украине. Уже переданного Киеву оружия хватило бы для победы над любой армией Европы, но не над российской, отметил он.

Ранее британская газета The Independent со ссылкой на разведку США сообщила о больших потерях, которые несет украинская армия. По ее сведениям, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. Ситуация усугубляется в том числе тем, что у ВСУ почти исчерпался запас ракет для систем залпового огня.

До этого бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что украинские войска стремительно отступают под натиском союзных сил России. При этом потери ВСУ могут исчисляться сотнями тысяч бойцов, сообщает немецкое издание Linke Zeitung.

Киев, Наталья Петрова

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