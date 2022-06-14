Байден собрался идти на второй президентский срок – Белый дом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок.

«Могу сказать, что президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году… Президент намерен сделать то, что он планирует сделать», – сказала она в эфире телеканала CNN.

Жан-Пьер раскритиковала статью New York Times, в которой обозреватель CNN Дэвид Аксельрод назвал возраст Байдена «серьезной проблемой» для переизбрания на пост главы государства.

«Нас волнует не это – нас волнует, как мы собираемся помочь американскому народу? Как мы собираемся сделать его жизнь лучше? Об этом говорит президент, собираемся продолжать уделять внимание этому», – подчеркнула она.

Напомним, в апреле газета The Hill со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден решил пойти на второй президентский срок. Как отмечало издание, Байден сообщил о намерении поучаствовать в выборной гонке экс-президенту Бараку Обаме. При этом нынешний глава государства полагает, что он единственный, кто способен победить Дональда Трампа, так как уже делал это.

Байден вступил в должность президента США в 78 лет, в случае его победы на выборах в 2024 году его второй срок начнется в возрасте 82 лет.

Добавим, что на прошлой неделе рейтинг президента США обновил минимум. Согласно опросу Квиннипэкского университета, обнародованному 8 июня, деятельность Байдена по посту главы государства одобряют лишь 33% американцев.

Вашингтон, Наталья Петрова

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