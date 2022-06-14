Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с обсуждением, которое состоялось во время дебатов между членами ЕК в понедельник, 13 июня.
Дискуссия последовала вслед за визитом в субботу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, где она обсудила заявку Украины на членство в ЕС с президентом Владимиром Зеленским.
Во время дебатов большинство членов ЕК также поддержали предоставление аналогичного статуса Молдавии. В то же время инициатива Грузии по членству в ЕС получила меньше поддержки.
По данным собеседников издания, по меньшей мере три европейских государства по-прежнему выступают против предоставления Украине статуса кандидата.
Теперь ЕК должна сформулировать рекомендацию о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в сообщество. Как ожидается, это произойдет 17 июня. Признание Украины страной-кандидатом в конечном итоге требует единодушного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет рекомендовать саммиту ЕС предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе Украине и Молдове, но с зафиксированными на бумаге условиями.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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