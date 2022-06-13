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Понедельник, 13 июня 2022, 17:34 мск

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Для Украины будут рекомендовать «обусловленный» статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия будет рекомендовать саммиту ЕС предоставить статус на членство в Евросоюзе Украине и Молдове, но с зафиксированными на бумаге условиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил репортёр одной из западных радиостанций в Брюсселе Рикард Йозвяк, близко знакомый с еврочиновниками высокого ранга.

По его словам, сегодня Еврокомиссия проводила «ориентационные дебаты» по вопросу членства трёх стран. Третья – Грузия. По ней, как выразился Йозвяк, «остаются вопросы».

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина предположила, что Евросоюз предоставит «Незалежной» официальный статус «кандидата в кандидаты» в члены ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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