Еврокомиссия будет рекомендовать саммиту ЕС предоставить статус на членство в Евросоюзе Украине и Молдове, но с зафиксированными на бумаге условиями.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил репортёр одной из западных радиостанций в Брюсселе Рикард Йозвяк, близко знакомый с еврочиновниками высокого ранга.
По его словам, сегодня Еврокомиссия проводила «ориентационные дебаты» по вопросу членства трёх стран. Третья – Грузия. По ней, как выразился Йозвяк, «остаются вопросы».
Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина предположила, что Евросоюз предоставит «Незалежной» официальный статус «кандидата в кандидаты» в члены ЕС.
Симферополь, Валентин Карамазов
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