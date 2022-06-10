Придумали: Евросоюз предоставит Украине официальный статус «кандидата в кандидаты» в члены ЕС

Еврокомиссия подготовила два проекта решения по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.

Первый, по словам экспертов, абсолютно маловероятный вариант – предполагает рекомендовать предоставление Украине статус кандидата в члены Евросоюза без предварительных условий.

Второй – предусматривает, что условия Киеву будут выдвинуты сразу, и до их полного выполнения Украина будет числиться официально «кандидатом в кандидаты».

«План Б, который продвигают несколько столиц, предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет «кандидатом в кандидаты». Перечень условий предлагается прописать в выводах Еврокомиссии. На саммите в этом случае Украине сообщат, что она получает юридически признанную перспективу членства», – пишут украинские СМИ.

Среди стран-противников предоставления Украине статуса кандидата без предварительных условий называются Нидерланды, Дания и Швеция.

Вместе с тем, украинские власти не теряют надежды, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпримет усилия, чтобы убедить противников прямого «кандидатства» Украины изменить своё мнение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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