Двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, «схвачены» под Харьковом, – сообщает британское издание The Telegraph.

Издание со ссылкой на источники пишет: «Оба попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке на прошлой неделе».

По имеющейся информации у The Telegraph, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами». О том, где именно наемники попали в плен не сообщается.

В свою очередь, как сообщает российское издание «Военное обозрение», речь идет о наемниках из группировки TFB, которая ранее набирала «рекрутов» для участия в боевых действиях на Украине «на стороне ВСУ и украинских радикальных националистических батальонов».



Сообщается, что информация о том, что двое боевиков попали в плен к российским войскам, была опубликована в сети на странице самой TFB. В публикации называются позывные оказавшихся в плену – Хейт (Hate) и Бама (Bama).

В сообщении на странице TFB говорится, что часть группировки, в которой находились американские наемники, оказалась в окружении. Несколько человек пропали без вести. Позже украинская разведка подтвердила попадание в плен американских «братьев».



«В этой публикации от TFB много интересного. Во-первых, она лишний подтверждает участие в украинском конфликте не просто отдельно взятых иностранных наёмников, а представителей частной военной компании. Во-вторых, она подтверждает ещё и связи зарубежных ЧВК с украинской разведкой», – пишет «Военное обозрение».

Следует напомнить, что 9 июня Высший суд ДНР вынес смертные приговоры наемникам-гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму.

Донецк, Иван Бабурин

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