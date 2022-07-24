В Донбассе погибли четверо наемников из США, Канады и Швеции – СМИ

Американское издание Politico сообщило о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции. По его сведениям, они входили в состав сил специальных операций украинской территориальной обороны и были уничтожены на этой неделе.
Издание ссылается на Руслана Мирошниченко, которого называется командиром иностранных бойцов. Он уточнил, что погибли граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, Эмиль Антуан Рой-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Отмечается, что их подразделение базировалось рядом с Северском (ДНР). Они были убиты 18 июля при обстреле района села Григорьевка.
Politico указывает, что все четверо ранее проходили службу в вооруженных силах разных стран, некоторые участвовали в вооруженных конфликтах.
По сообщению издания, в том же бою еще двое иностранных наемников были ранены.
Ранее на этой неделе Госдепартамент США сообщил, что в Донбассе недавно погибли двое американцев. Ведомство не уточнило имена погибших.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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