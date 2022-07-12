Минобороны РФ пересчитало иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ отслеживает численность иностранных наемников, прибывших на Украину, чтобы с оружием выступить против российских сил. Эти лица известны российским специалистам пофамильно, и их становится все меньше, рассказали в министерстве.

Киевский режим заявил о 20 тыс. солдат удачи, прибывших из-за границы, но на Украину приехало «на порядок меньше» наемников. За минувшие три недели численность иностранцев в строю ВСУ уменьшилась с 3 221 человека до 2 741 человека.

«Несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины. Российскими ВС осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину», – пояснили в МО РФ.

Быстрее всего уменьшается численность наемников из Польши: ликвидировано 166 боевиков. Уничтожено 50 солдат удачи из Грузии, 23 – из Великобритании, 21 – из Румынии, 15 – из Канады.

В Министерстве отметили, что выявляют иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину. Так, 6 июля на пункт сбора и размещения наемников в польском городе Замосць прибыли два британца: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три американца: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт.

«Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой. В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – добавили в Минобороны РФ.

Ранее иностранные наемники пожаловались, что не видели ничего подобного тому, с чем столкнулись в рядах ВСУ. Они всегда воевали под прикрытием с воздуха и с другой поддержкой, но теперь приходится действовать «по старинке».

Москва, Наталья Рязанова

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