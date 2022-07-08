Иностранные наемники в шоке от боевых действий на Украине

Иностранные граждане, которые приезжают на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, говорят, что не видели ничего подобного тому, с чем им пришлось столкнуться в рядах ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, в украинских Вооруженных силах много ветеранов Афганистана и Ирака из США и Великобритании. Они сообщают, что ранее всегда воевали под прикрытием с воздуха и с другой поддержкой, но теперь приходится действовать «по старинке».

Чаще всего наемники сталкиваются с российскими войсками, которые превосходят числом и вооружением. При этом солдаты ВСУ далеко не всегда имеют при себе элементарные вещи, необходимые для ведения боев на передовой. «Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», – рассказал изданию бывший десантник армии США.

Иностранцы, попадая на Украину, не могут найти своей место, так как нет четкого распределения по позициям. Кроме того, в ВСУ нет разделения на опытных бойцов и новобранцев. В результате суровая реальность оттолкнула многих добровольцев, желающих воевать на стороне Киева.

Киев, Зоя Осколкова

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