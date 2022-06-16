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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 16 июня 2022, 17:05 мск

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Кремль понадеялся на то, что европейские лидеры смогут вразумить Зеленского

Фото: president.gov.ua

В Кремле отреагировали на поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что европейские лидеры используют встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы сподвигнуть его посмотреть на реальное положение дел.

По словам представителя Кремля, поставки вооружений Украине бесполезны. По его мнению, это лишь продлит страдание людей и нанесет новый ущерб стране.

«Хотелось бы надеяться, что лидеры трех государств, а так же президент Румынии, который там уже находится, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания оружием», – сказал Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что западные лидеры «используют контакт, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел».

Напомним, Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев на встречу с президентом Украины утром 16 июня. Одна из целей поездки – продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, отмечали западные СМИ. В повестке обсуждения – кандидантство Украины в члены ЕС, поставки вооружений, экспорт зерновых, пишет «Фигаро».

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт написал в соцсети, что цель визита немецкого канцлера – «подать украинскому президенту сигнал европейской солидарности».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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