Макрон, Щольц и Драги прибыли на поезде в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги утром в четверг, 17 июня, прибыли в Киев, сообщает «Фигаро». В Киеве европейские лидеры встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским. Визит, о котором не было заранее объявлено из соображений безопасности, состоится за день до того, как Еврокомиссия, как ожидается, озвучит решение по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС. По данным американского издания Politico, ЕК порекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Надо отметить, что ряд европейских стран выступают против этого.

Итальянский телеканал RaiNews24 опубликовал фотографию лидеров Франции, ФРГ и Италии, которые беседуют за столом в вагоне поезда, который направляется на Украину. Как отмечает «Фигаро», европейские политики сели в поезд в Варшаве вечером в среду. В Киев они прибыли после двенадцатичасового пути.

Европейским лидерам предстоит обсудить с Зеленским несколько животрепещущих вопросов. Начиная со статуса кандидата в Европейский Союз, к которому Украина стремится без промедления, до выдвинутых Киевом требований о поставках тяжелого вооружения и боеприпасов и открытия коридоров – железнодорожных или морских – для экспорта зерновых, нехватка которых затрагивает многие страны.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив написал в Telegram, что Шольц, Макрон и Драги «везут кандидатство в ЕС». По его словам, они также везут «просьбу вернуться к переговорам с Путиным».

Одна из целей поездки трех европейских лидеров в украинскую столицу – продемонстрировать поддержку Киеву и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского по поводу ограниченной и медленной поставки вооружений. Выступая накануне в Румынии, Макрон заявил, не вдаваясь в подробности, что Европе необходимо послать четкие политические сигналы Украине насчет ее стремления к членству в Евросоюзе.

Еще одна цель визита – дать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину, что цели и единство Евросоюза не ставятся под сомнение даже при всех различных нюансах, вытекающих из не всегда совпадающих национальных интересов. Кремль не сможет разделить Европу, даже путем сокращения поставок газа и еще большего роста цен на энергоносители, заявляют в Брюсселе.

Третьей целью поездки названо желание Италии, Франции и Германии продемонстрировать своим союзникам, в первую очередь США, что ЕС обладает собственной стратегической автономией и готов вести Европу к еще большей интеграции, начиная с общей обороны и все более расширяющейся внешней политики.

Впервые о том, что лидеры ФРГ, Франции и Италии собираются посетить украинскую столицу, стало известно на прошлой неделе. Позднее сообщалось, что они прибудут в Киев утром 16 июня на поезде.

Москва, Наталья Петрова

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