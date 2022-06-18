Путин пообещал рост расходов на медицину: «Систему оплаты труда медиков нужно улучшить»

Президент России Владимир Путин накануне Дня медика заявил, что объем средств, направляемых на развитие медицины в стране, будет увеличиваться и в дальнейшем. Такое заявление он сделал на церемонии открытия медицинских центров в российских регионах, в которой он принял участие по видеосвязи. Глава государства также заявил, что нужно улучшить систему оплаты труда медиков.

Глава государства подчеркнул, что развитие системы здравоохранения – это одно из ключевых направлений деятельности для российских властей на всех уровнях – от муниципалитетов до федерации, передает ТАСС.

«Это и высокотехнологичные федеральные центры, и ФАПы – мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели. И он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайшие годы», – пообещал Путин. По его словам, безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения. Путин отметил, что меры поддержки специалистов первичного звена, «всех, кто трудится в отечественном здравоохранении», будут обязательно наращиваться.

Президент также заявил, что в России необходимо улучшить систему оплаты труда медицинских работников. Путин счел недостаточной зарплату в 30 тысяч рублей у медиков с большим стажем.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой – вице-премьер РФ] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», – сказал президент. Об этом Путин заявил после общения с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта в Свердловской области, которая рассказала, что работает 33 года и получает около 30 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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