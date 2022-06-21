Премьер Польши: Россия использовала далеко не все боевые возможности на Украине

Во время военной спецоперации на Украине Россия использовала далеко не весь свой потенциал. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 21 июня. Глава кабмина сравнил сегодняшнюю Россию с «раненым медведем», подчеркнув, что преждевременно говорить о ее поражении.

«Некоторые слишком рано посчитали, что она была побеждена в столкновении на Украине. Это (Россия – прим. ред.) мощное государство с большим потенциалом, была задействована только его часть», – сказал Моравецкий на совещании с дипломатами в Варшаве (цитата по РИА «Новости»).

Премьер также заявил, в европейской солидарности по ситуации вокруг Украины «есть трещины». По его словам, некоторые страны Евросоюза «скорее бы поддержали Украину в сложении оружия, чем в укреплении ее оборонного потенциала».

Ранее Моравецкий заявил, что Польша продаст на Украину вооружения на почти 3 млрд. злотых ($630 млн), отметив, что такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет.

Варшава, Наталья Петрова

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