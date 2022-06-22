Лондон отказался выдать визы российской делегации ОБСЕ

Британские власти отказали в выдаче виз российской делегации для участия в сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Москва предупредила, что не признает решения, которые примут без ее участия.

Все члены постоянной делегации России включены в санкционные списки. Поэтому Москва заранее связалась с руководством ассамблеи, а МИД РФ по своей линии пробовал договориться, чтобы россияне получили разрешение на въезд.

«К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну», – сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что нецелесообразно просто отказаться от участия в работе ПА ОБСЕ «только в угоду нашим врагам». Ведь участие в сессиях дает возможность продвигать взгляды России. Но если российскую делегацию лишили возможности участвовать в работе ПА ОБСЕ, Москва не признает решения этой сессии организации, пишут «Известия».

Запланированная на 2-6 июля сессия ПА ОБСЕ в Бирмингеме станет первым за два года полностью очным мероприятием. В 2020 году сессию отменили из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м она прошла в смешанном формате.

Москва, Наталья Рязанова

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