Кремль назвал условие для заключения мира с Украиной

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что мирный план по Украине возможен только после того, как Киев выполнит все требования Москвы. Так он ответил на вопрос, видел ли Кремль статью в американском издании The National Interest, в которой был предложен план мирного урегулирования украинского конфликта.

По словам Пескова, «у нас не было возможности ознакомиться (с этим материалом – прим. ред.). «Что касается мирного плана – да, он возможен, когда Украина выполнит все требования России», – добавил пресс-секретарь президента РФ, отметив, что Киев «прекрасно знает» о каких требованиях идет речь.

Ранее бывший американский военный Дэвид Пайн в своей статье в журнале The National Interest предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины из 15 пунктов.

План включает признание Крыма российским, отказ Киева от намерений вернуть полуостров силой или другим способом, нейтральный статус Украины, зафиксированный в конституции, разрыв всех отношений с НАТО, сокращение численности регулярной армии до 150 тыс. человек, придание русскому языку статуса одного из официальных языков. В свою очередь, полагает Пайн, России нужно будет отвести все свои войска на позиции, которые они занимали до начала военной спецоперации. По его мнению, в Донбассе необходимо провести референдум по вопросу о независимости региона в целом, а Украина должна вывести оттуда свои войска при любом исходе плебисцита.

Запад должен снять все санкции с России и ввернуть арестованные и конфискованные активы, считает Пайн. Кроме того, США и НАТО должны дать письменные гарантии о нерасширении НАТО на восток за счет бывших республик СССР и стран, граничащих с РФ. В обмен на гарантии невступления Финляндии в Североатлантический альянс Москва согласится на присоединение к НАТО Швеции, а также любой европейской страны, с которой у нее нет общих границ, говорится в статье.

Москва, Наталья Петрова

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