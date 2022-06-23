В БРИКС выступили за переговоры между Россией и Украиной

Лидеры стран БРИКС в четверг, 23 июня, обсуждая ситуацию на Украине, выступили за переговоры Киева и Москвы, – говорится на сайте Кремля.

В опубликованной на сайте Кремля Пекинской декларации XIV саммита БРИКС говорится: «Мы обсудили ситуацию на Украине и напоминаем о позициях наших стран, озвученных на профильных площадках, а именно в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной. Также мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг нее и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного комитета красного креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи».

Москва, Иван Бабурин

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