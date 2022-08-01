Алжир готов присоединиться к БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС. Это позволит государству избежать участия в биполярных конфликтах.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», – сказал Теббун, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.

БРИКС существует с 2006 года. В настоящее время в нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2017 года существует формат БРИКС+, когда для обсуждений приглашаются другие крупные незападные развивающиеся страны.

Китай выступил за запуск процесса расширения БРИКС, что позволит, по мнению Пекина, повысить влиятельность стран альянса и внести еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Кроме того, среди желающих присоединиться к союзу значатся Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Алжир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»