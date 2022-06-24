Саммит БРИКС показал, что Западу не удалось изолировать Россию – The Wall Street Journal

Виртуальный саммит лидеров Экономической группировки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) показал две вещи: во-первых, Западу не удалось изолировать Россию в глобальном экономическом плане, и за этим стоит Китай. Во-вторых, никто из лидеров стран БРИКС не осудил конфликт на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин, напротив, осудил санкции, введенные против России Западом, пишет The Wall Street Journal.

Газета напоминает, что БРИКС представляет собой экономическое объединение четырех из десяти самых густонаселенных стран мира и четырех из пятнадцати крупнейших экономик мира. Присутствие Путина на саммите и тот факт, что ни один из присутствовавших лидеров не критиковал его, по мнению The Wall Street Journal, показывают стратегическую важность России во многих частях мира и нежелание других крупных стран присоединяться к бойкоту Запада.

«Мы должны отказаться от менталитета холодной войны, избегать конфронтации и противодействовать одностороннему злоупотреблению санкциями. Злоупотребление доминирующим положением в мировой финансовой системе как оружие может навредить другим и обернуться против их преступников», – заявил председатель КНР в ходе выступления на саммите.

Запад, НАТО или США напрямую не упоминали Цзиньпина, но из его дальнейшего заявления было ясно, что он обвинил Североатлантический альянс в провоцировании российской агрессии против Украины, отмечает Bloomberg.

Ни один из присутствовавших лидеров БРИКС не осудил Москву за конфликт на Украине, не критиковал ее и даже не называл конфликт войной, сообщает The Wall Street Journal. В итоговом заявлении первого дня саммита лишь говорится, что государственные деятели «обсудили ситуацию в Украине.

«Проведение саммита с Россией – это знак того, что Путин не является изгоем для всех», – заявила WSJ Манджари Чаттерджи-Миллер из нью-йоркского аналитического центра Foreign Affairs Council.

Лондон, Елена Васильева

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