В БРИКС заявили о планах Турции, Египта и Саудовской Аравии вступить в группу

Турция, Египет и Саудовская Аравия проявили интерес ко вступлению в БРИКС. Решение по некоторым новым членам группы могут принять уже в 2023 году, сообщила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

«Эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Думаю, это хороший шаг, расширение всегда воспринимается позитивно. Это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», цитируют Ананд «Известия».

Китай, Россия и Индия обсуждали возможность расширения группы на саммите лидеров объединения. Мероприятие прошло в виртуальном формате в Пекине 23-24 июня. Следующий саммит БРИКС состоится в 2023 году в ЮАР.

Россия приветствует интерес других стран к членству в БРИКС, добавил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. Теперь группе нужно разработать критерии для кандидатов.

Эксперты отметили, что процесс вступления Саудовской Аравии, Египта и Турции будет продолжительным, хотя все трое перспективные кандидатуры.

В конце июня Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Аргентину, Индонезию, Казахстан, Саудовскую Аравию, Египет, Нигерия, Сенегал, ОАЭ и Таиланд стать участниками БРИКС+.

Москва, Наталья Рязанова

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