Германия задумала национализировать часть «Северного потока – 2». Реакция Кремля

Власти Германии рассматривают возможность национализации пролегающей по территории страны части газопровода «Северного потока – 2» и дальнейшее ее подключение к плавучему терминалу СПГ. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники. Такой сценарий изучается на фоне заявлений главы минэкономики ФРГ Роберт Хабек о газовом кризисе в стране. Министр призвал сократить потребление газа везде, где можно, из-за обострения ситуации с поставками российского газа.

«Федеральное правительство рассматривает вопрос, нужно ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ», – пишет издание.

Отмечается, что «Северный поток – 2» уже подключен к газораспределительной сети с компрессорами и трубопроводами. Газ по ним может транспортироваться напрямую на юг Германии.

Spiegel при этом указывает на риски, которые могут возникнуть при изъятии немецкого участка «Северного потока – 2». Изменение конструкции трубопровода, находящегося в охраняемой природной территории Natura 2000, может создать опасность для экологии. При внесении любых изменений необходимы повторные экологические согласования. Также национализация актива может привести к ответному удару со стороны Москвы, например, к экспроприации немецких компаний в России, отмечают источники издания.

На публикацию в Spiegel уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не заниматься гипотетическими рассуждениями» на этот счет. «Если будут подобные действия – это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждается. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно», – заявил он журналистам.

Берлин, Наталья Петрова

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