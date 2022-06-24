Лавров рассказал об объединении ЕС и НАТО для войны с Россией

Страны Евросоюза и НАТО создают коалицию для войны с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Москва продолжит следить за действиями ЕС после определения новых кандидатов и действиями самих кандидатов.

Лавров сравнил нынешнюю ситуацию с периодом начала Второй мировой войны.

«Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас так же, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией», – цитируют главу МИД «Известия».

Во время ПМЭФ Сергей Лавров открыто назвал НАТО угрозой безопасности России. В том числе, потому что Запад «опекает и всячески пестует неонацистский режим», а переданным западными странами оружием Киев атакует мирных граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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