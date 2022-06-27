НАТО увеличит численность сил повышенной готовности в 8 раз

НАТО значительно увеличит численность своих сил повышенной готовности – до 300 тыс. человек и выше. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

«Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил повышенной готовности до 300 000 человек и выше», – заявил он журналистам в преддверии саммита НАТО в Мадриде на этой неделе, передает Reuters.

На сегодняшний день силы повышенной готовности НАТО насчитывают около 40 тыс. военнослужащих. Таким образом, численность группировки сил повышенной готовности альянса вырасте как минимум в 8 раз.

Надо отметить, что объединенная оперативная группа повышенной готовности в составе войск НАТО ( Very High Readiness Joint Task Force) – это специальная передовая бригада в составе сил быстрого реагирования, предназначенная для развертывания в зоне конфликта в первые 5 дней (справка по «Википедии»).

На мадридском саммите, по словам генсека альянса, НАТО изменит свои формулировки в отношении России, которая в последней стратегии альянса, принятой в 2010 году, называлась стратегическим партнером. «Этого не будет в стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде», – сказал Столтенберг.

«Я ожидаю, что союзники четко заявят, что Россия представляет собой прямую угрозу нашей безопасности, нашим ценностям, международному порядку, основанному на правилах», – добавил он.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что на июньском саммите в Мадриде НАТО исключит Россию из списка партнеров и объявит ее угрозой своей безопасности. Также в документе, по его словам, будет упомянут Китай. «Подъем Китая является вызовом для наших интересов, ценностей и безопасности», – заявлял ранее генсек альянса.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня.

Брюссель, Наталья Петрова

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