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Вторник, 28 июня 2022, 14:15 мск

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Россия внесла в санкционный список жену и дочь Джо Байдена

МИД России расширил список граждан США, которым запрещен взъезд в РФ на постоянной основе. В черный список внесены 25 американских граждан, в том числе члены семьи президента США Джо Байдена. Это ответ на «постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т. н. группы Макфол – Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», – говорится в заявлении МИД РФ.

В санкционный список попали супруга американского президента Джилл Байден и его дочь. Сам Джо Байден и его сын Хантер были внесены в стоп-лист еще в марте.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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