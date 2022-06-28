В России запретили деятельность двух шведских госорганизаций

МИД России сегодня, 28 июня, вызвал временного поверенного в делах Швеции в РФ Юханнеса Даниэльссона и объявил дипломату о нежелательности деятельности Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте российского внешнеэкономического ведомства. Шведскому дипломату было заявлено, что эти организации должны «незамедлительно прекратить» свою работу в России. Согласно заявлению МИД, в своей деятельности на территории РФ шведские организации акцентируется «на стремлении дестабилизировать российское общество»

«В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены «persona non grata», – заявили в МИД РФ.

Шведское агентство международного развития и Шведский институт – это шведские госорганизации, занимающиеся продвижением национальной культуры, языка и образа жизни за границей, указывает МИД. В настоящее время они выступают инструментом реализации «Стратегии правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 годы» с общим бюджетным финансированием в объеме 389 млн шведских крон, отмечается в сообщении.

Как подчеркивает МИД РФ, после начала российской спецоперации на Украине шведская сторона заявила, что все средства в рамках этой стратегии будут использоваться только для поддержки «российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ». «На эти цели будет перенаправлено около 40% общего бюджета стратегии, изначально выделенного на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием», – указали на Смоленской площади.

Таким образом, как отметил МИД, Стокгольм свернул совместные природоохранные инициативы двух стран в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями, а также взаимодействие по линии государственных вузов.

По мнению МИД, реализуемые на территории России проекты шведских госорганизаций «не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества», а «фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество».

«Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», – резюмирует министерство.

Москва, Наталья Петрова

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