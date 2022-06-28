Санкции, ценовые лимиты и Китай: лидеры G7 договорились продолжать давить на Россию

Лидеры стран G7 призвали Китай надавить на Россию с целью прекратить специальную военную операцию на Украине. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита. «Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <...> остановила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины», – указано в документе.

Лидеры G7 вновь назвали российскую военную операцию «незаконной и неоправданной». И обвинили Россию в препятствовании восстановлению мировой экономики и резком ухудшении энергетической безопасности и доступа к продовольствию во всем мире.

По итогам саммита «семерка» также заявила, что будет вводить санкции против России «до тех пор, пока это необходимо», действуя в унисон на каждом этапе. «Мы будем сокращать доходы России, в том числе от золота», – пообещали лидеры «группы семи».

В то же время руководители стран G7 заявили, что «будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, предоставляя необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку».

Лидеры «семерки» также заявили, что предпримут «немедленные действия для обеспечения энергоснабжения и снижения ценовых скачков, вызванных чрезвычайными рыночными условиями». В частности, власти G7 рассмотрят введение «дополнительных мер, таких как ограничение цен». Ранее сообщалось, что лидеры «группы семи» дадут поручение своим министрам срочно обсудить вопрос введения ценового потолка в отношении российской нефти и газа. «Мы подтверждаем нашу приверженность постепенному отказу от нашей зависимости от российских энергоносителей без ущерба для наших климатических и экологических целей», – указано в документе.

На заявление G7 отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма», – написала она в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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