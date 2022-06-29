Шольц ответил смехом на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины после окончания конфликта.

На итоговой пресс-конференции после саммита G7 журналистка спросила, мог бы канцлер подробно рассказать об обещанных Западом гарантиях безопасности для Киева.

«Да. Мог бы», – ответил Шольц, тихо смеясь. И после длительной паузы добавил: «Это все».

Запись пресс-конференции опубликовала Welt.

Олаф Шольц уже заявлял, что в отношениях с Россией нет «пути назад» после начала военной спецоперации.

Москва 24 февраля объявила о проведении военной операции по защите населения Донбасса. Во время переговоров Россия-Украина представители Киева потребовали гарантий безопасности своей страны от ряда западных государств, включая Германию.

Берлин, Наталья Рязанова

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