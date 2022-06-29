Гутерреш и Лавров обсудили возврат поставок на мировые рынки зерна и удобрений

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 29 июня, заявил, что Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки, – сообщают СМИ.

На брифинге Дюжаррик сказал: «Генсек поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 10.00 (17.00 мск – ред.) сегодня. Они обсудили ситуацию на Украине, в том числе усилия по возврату украинского зерна и российского зерна и удобрений на мировые рыкни».

Напомним, что в ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала эти обвинения.

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде в среду, 29 июня, заявил, что надеется на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары.

Эрдоган, в частности, сказал: «Шаги, которые необходимо предпринять для укрепления НАТО, внесут особый вклад в российско-украинский процесс. Анкара пытается решить его с помощью политики баланса. Надеемся, что с помощью этой политики баланса мы добьемся результатов».

Сообщается, что президент США поблагодарил Эрдогана за усилия по решению зернового вопроса, а также за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»