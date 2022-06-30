Шаг доброй воли и сигнал Киеву: Россия вывела военных с острова Змеиный

Российские военнослужащие выведены с украинского острова Змеиный в Черном море после того, как завершили выполнение поставленных задач. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в четверг, 30 июня.

Он назвал это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией мировому сообществу того, что «Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».

Представитель Минобороны также заявил, что решение о выводе войск «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса». Украинские власти ссылались на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, напомнил он.

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – добавил Конашенков.

Ранее в ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва эти обвинения категорически отвергала.

Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил об искусственно раздуваемой истерике вокруг вывоза украинского зерна через черноморские порты. По его словам, Россия готова обеспечить свободный проход судов с зерном, если украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.

Москва, Наталья Петрова

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