Бывший статс-секретарь министерства обороны Германии Вилли Виммер в четверг, 30 июня, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру.

В немецком интернет-издании Nachdenkseiten Вилли Виммер написал: «На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны, но вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются».

«Всем «воинствующим державам» следовало бы уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Россией и Украиной мирным путем, такая возможность была и на саммите в Мадриде. Однако никто этого не сделал, потому что сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам», – заметил бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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