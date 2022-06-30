Чехия возглавила Совет Евросоюза

Чешская республика в пятницу, 1 июля, принимает от Франции на полгода обязанности государства – председателя Совета Европейского союза. Страна будет выполнять их до 31 декабря включительно, когда передаст эстафету Швеции.

В числе своих главных приоритетов на посту председателя Совета ЕС Чехия называет поддержку Евросоюзом Украины, урегулирование вызванного ситуацией в этой стране миграционного кризиса, укрепление энергетической безопасности, экономики и обороноспособности сообщества, а также содействие развитию демократии, о чем еще 15 июня заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Чешская республика также заявляла, что будет добиваться реализации странами-членами ЕС согласованной политики по отношению к России, оказывать поддержку независимым СМИ и институтам гражданского общества. Целью республики является постепенное устранение зависимости европейских государств от поставок энергии из России и содействие им в поиске альтернативных поставщиков энергетического сырья.

Новый председатель Совета Евросоюза будет реализовывать задачи по укреплению европейской кибербезопасности и активно поддерживать процесс расширения ЕС за счет принятия в его состав стран западной части Балканского полуострова, Украины, Грузии и Молдавии. Также Чехия выступает за увеличение числа государств – членов Шенгенского соглашения о свободном перемещении граждан и грузов за счет подключения к нему как минимум Хорватии, Болгарии и Румынии.

Следует отметить, что уже в пятницу, 1 июля, в городе Литомишль в Пардубицком крае в Восточной Чехии состоится совместное заседание правительства республики и Еврокомиссии (ЕК). Встреча символически ознаменует начало председательства страны в сообществе.

Чешская Республика, ставшая членом Евросоюза в 2004 году, становится председателем Совета ЕС во второй раз. Впервые она возглавляла Совет Евросоюза с 1 января по 30 июня 2009 года.

Прага, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»