В Таджикистане пику Маяковского дали имя местного поэта

Две горные вершины Памира, пики Владимира Маяковского и Октябрьский переименованы Таджикистаном и теперь носят имена местных народных поэтов, – сообщает правительственное агентство Ховар.

Как сообщает агентство, пик имени Маяковского высотой 6095 метров теперь будет носить имя поэта Мирсаида Миршакара, а пик Октябрьский (высота 6780 метров) –Мумина Канота.

«Решение о переименовании было единогласно поддержано на десятой сессии собрания народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, на территории которой находятся данные вершины», – сообщает Ховар.

Следует отметить, что в Таджикистане в прошлом году был переименован пик Евгении Корженевской на пик Озоди, а пять лет тому назад пику Коммунизма (высота 7495 метров) присвоено имя Исмоила Сомони.

Душанбе, Иван Бабурин

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