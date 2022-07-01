Министр иностранных дел Финляндии заявил о «железном занавесе» с Россией

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в пятницу, 1 июля, заявил, что между Россией и западными странами возник новый «железный занавес», – сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканалу Хаависто сказал: «Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса. Это связано с началом военной операции РФ на Украине и в Донбассе».

«Российская спецоперация изменила атмосферу безопасности. Я обеспокоен безответственными разговорами о ядерном и химическом оружии», – добавил глава финляндского внешнеполитического ведомства..

Следует напомнить, что накануне глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Евросоюзом, сказал: «Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается со стороны Европы. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен».

Хельсинки, Иван Бабурин

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