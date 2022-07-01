В столице одного из районов Узбекистана пресечена демонстрация

МВД Узбекистана в пятницу, 1 июля, сообщило, что в столице Каракалпакии городе Нукус в пятницу была пресечена несанкционированная демонстрация.

Следует отметить, что жители Каракалпакии выступили против поправок в Конституцию страны, согласно которым из нее предлагается исключить положения о том, что Каракалпакия является суверенной республикой, входящей Узбекистан, и что она может выйти из состава страны на основании всеобщего референдума народа Каракалпакии.

В сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Узбекистана говорится: «1 июля, начиная примерно с 15:00 часов, (17:00 мск.) некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, не запланировано устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию».

«С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов. В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен», – сообщает правоохранительное ведомство Узбекистана.

Каракалпакия (Каракалпакстан) является автономной республикой в составе Узбекистана. Она расположена в восточной части страны и занимает 40% ее территории. В республике два официальных языка – узбекский и каракалпакский.

Ташкент, Иван Бабурин

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