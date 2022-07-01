Минобороны РФ: Киевский режим готовит провокацию в Одессе с участием сотрудников ЮНИСЕФ

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 1 июля, сообщил, что в Одессе готовится провокация с участием представителей иностранных СМИ и сотрудников ЮНИСЕФ для последующего обвинения российских войск в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов».

«Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 г. в Одессу доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций). По замыслу военной администрации Одесской области, при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших», – сообщил журналистам начальник НЦУО РФ.

Кроме того, Михаил Мизинцев рассказал о том, что «всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому».

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»