Большинство американцев выступают против повторного выдвижения Джо Байдена на пост президента США

Свыше 70 процентов американцев не желают, чтобы действующий президент США Джо Байден вновь боролся за высшую должность страны в 2024 году, – сообщает американское издание The Hill.

Со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS-Harris Poll издание пишет, что среди противников повторного выдвижения Байдена около половины считают, что он «плохой президент», 30% указали на то, что он «слишком стар», а 25% заявили о необходимости «перемен» в американском руководстве.

Следует отметить, что предыдущего «хозяина Белого дома» Дональда Трампа не желают вновь видеть президентом США 61% опрошенных. При этом чуть более трети противников Трампа заявили, что считают его «неуравновешенным», другая треть – что он «разделит страну», остальные считают, а что он несет ответственность за штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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